Шофьор с над 3 промила алкохол е арестуван от органите на реда в Бургас, съобщиха от полицията.

Около 17:50 ч. на 9 септември униформените се отзовали на сигнал за пътен инцидент с материални щени, възникнал на паркинга между бл. 59 и бл. 60 в кв. "Славейков".

Те констатирали, че 48-годишен шуменец, управлявал кемпер със софийска регистрация, е причинил произшествието. Направеният му полеви тест отчел 3,04 промила алкохол в издишания въздух.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет.

По случая се води разследване.