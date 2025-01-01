От края на април по общинската инвестиционна програма са направени разплащанията за 415 млн. лева от предвидените в бюджета 750 млн. лева., каза заместник-министърът на МРРБ Веселина Терзийска на заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в парламента. Продължават да се подписват споразумения и се правят анекси, като проектите са общо 3600, добави тя.

Цялата информация за инвестиционната програма е качена на страницата на МРРБ. Приоритетно се плащат проекти започнати през 2024 година, каза Терзийска.

Масово документацията по общинската инвестиционна програма се връща, защото е сбъркана и не отговаря на изискванията. Причината е, че хората, които подготвят документите, не получават възнаграждения за тази работа, посочиха председателят на комисията Никола Нанков и министър Иван Иванов. Има общини които се отказват от европейски пари за да получат пари от бюджета, добави министърът на регионалната развитие и благоустройството Иван Иванов.

Програмата за енергийна ефективност

Няма да има загуба на средства по Програмата за енергийна ефективност, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Темата беше доста актуална в началото на мандата и намерихме изход от ситуацията. Заварихме почти провалена програма, но успяхме да договорим проекти които имат реален шанс за изпълнение в сроковете на Европейската комисия, каза министърът.

Наблюдаваме активизация на общинските администрации, по проектите за Програма за енергийна ефективност. Най-активни са общините Свищов и Драгоман, каза министърът. Към днешна дата са направени 300 плащания за над 38 млн. лева. Плащания има всеки ден и амбицията е да си свършим работа в срок. Призоваваме общинските администрации да си попълват документите в срок, каза още министърът.

Гарантирам, че средствата, по тези част на Плана за Възстановяване и устойчивост няма да бъдат загубени, каза министър Иванов. Веднага след това ще започне втория етап на Програмата за енергийна ефективност. Пари за тази цел ще се получават и по още един механизъм- Социален климатичен фонд за енергийна обновяване на сгради, но сега условията все още се договорят, каза министър Иванов. Ще дадем възможност на българските граждани да обновят своите жилища и да намалят разходите за енергия, подчерта министър Иван Иванов.