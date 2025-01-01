Зрители на NOVA сигнализираха за проблем с полет на „Райнеър“ (Ryanair), който е трябвало да излети днес на обяд от Терминал 2 на летището в София. Пътници разказват, че са били държани на борда на самолета около три часа, а до момента проблемът не е бил решен.

„Още следобед е постъпил сигнал и се следи ситуацията. Случила се е повреда на самолета. Машината не може да излети от София, но пътниците са били държани три часа вътре, което е недопустимо. Изглежда, че са опитвали да отстранят проблема на място, за да могат при успех да излетят веднага. Опитват се да изглеждат много точни, но това става за сметка на пътуващите“, коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Той подчерта, че „това не е просто арогантно отношение към пътниците, а фелдфебелско поведение“. Караджов добави, че едва два часа след задържането е било разрешено пътниците да влязат в останалите зони на летището, където могат да си купят храна и вода.

„Смятам, че „Райнеър“ трябва сериозно да ревизира политиката си, защото човешкото отношение ни прави цивилизация, а не да свалят пътници заради един сантиметър разлика в багажа“, посочи транспортният министър.

По-късно от транспортното министерство съобщиха за NOVA, че точната бройка на пътниците на самолета на Ryanair по маршрут София-Бристол е 189.

Законопроектът за атракционните услуги

„АТВ-тата не са атракционни, а са МПС-та и са регулирани от Закона за движение по пътищата“, заяви Караджов.

Новият закон предвижда значителни промени – оттук нататък предоставянето на атракционни услуги ще се счита за „правно регламентирана дейност, източник на повишена опасност“. Това означава, че длъжностни лица и управители ще могат да носят наказателна отговорност, ако вследствие на техни действия настъпи смърт или тежка телесна повреда.

Освен завишените глоби, законът предлага и принудителна административна мярка – при груби нарушения и завишен риск атракционът ще бъде прекратяван незабавно.

„Това е дискусионен текст, който влиза в обществено обсъждане. Отворени сме за критики и предложения, за да подобрим и допълним закона“, заяви Караджов.

Отделни наредби ще регулират детайлно атракционите във въздуха и във водата. Сред вече подготвените промени е забрана лица под 18 години или без капитанско свидетелство да управляват джетове. Целта е да се минимизират рисковете и да се гарантира безопасността на всички участници.