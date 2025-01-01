Окръжната прокуратура в Габрово разследва причините за тежката катастрофа, която възникна между лек автомобил и пътнически автобус на главния път София – Варна в землището на община Севлиево, съобщиха от институцията.

Извършен е оглед на местопроизшествието, а досъдебното производство е за това, че на прав участък в посочената пътна отсечка, при управление на лек автомобил “Опел Зафира“, са нарушени правилата за движение по пътищата.

Лекият автомобил е навлязъл в насрещната пътна лента, от което е последвал челен удар с движещия се в нея автобус марка „Сетра С 415“. При пътнотранспортното произшествие е настъпила смъртта на 53-годишния шофьор на лекия автомобил.

Неотложните следствени действия са извършени от екип на Областната дирекция на МВР - Габрово. Предстои назначаването на съдебномедицинска експертиза и автотехническа експертиза относно причините и механизма на възникналото пътнотранспортно произшествие. Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.

Инцидентът възникна рано сутринта на 9 септември край разклона за севлиевското село Добромирка. В автобуса са пътували около 27 пътници, които са прегледани от спешен екип. Шофьорът на автобуса е откаран в болнично заведение за преглед.