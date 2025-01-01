Общо 15 студентски общежития в София сега се ремонтират, включително и този вход на блок 58, където живеят 22-ма учени от Българската академия на науките (БАН). Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на днешното заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание в отговор на въпрос от председателя на комисията проф. Андрей Чорбанов от парламентарната група на "Има такъв народ", който го попита за общежитието, което се използваше от докторанти и млади учени от БАН, и припомни, че по тази тема имаше решение на Общото събрание на БАН.

Някои общежития ги определят като отделни, но те са входове от едни по-големи сгради. Това е в Студентския град, защото там общежитията се използват от различни висши училища. Общо 83 са обособените като общежития сгради в София, от които 15 са в ремонт или това е 14-15 процента. Това е недостиг на хиляди места, но студентите също сигнализират за този недостиг и той е факт. Имаме голям брой ненастанени студенти. Юридически факт е, че това са сгради със статут на студентски общежития и предимство за настаняване в тях имат студентите, но на исторически принцип в тях са останали докторанти и учени. Тази подкрепа е полезна и необходима и ние не искаме да я ограничаваме, каза министър Вълчев. Той каза, че Софийският университет "Св. Климент Охридски" има възможност временно да приеме и настани тези учени в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите . Това е възможност за краткосрочно решение - да бъдат преместени там.

Дългосрочното решение е Българската академия на науките да изгради собствена база, говорихме с председателя на БАН. Като министерство се ангажираме да подпомогнем, доколкото е възможно, на БАН с това, обясни министърът на образованието.

Той отбеляза, че една част от студентските общежития не са ремонтирани отдавна и са в много лошо битово състояние. Радвам се, че през 2023 г., заедно с народните представители, гласувахме тази програма за ремонт на студентските общежития и тя се изпълнява в срок до 2027 г. Ще имаме обновени 22 общежития, но въпросът е как ги броим в София - като входове или като цели сгради, каза министър Красимир Вълчев.

Трябва да се търси трайно решение за младите учени и докторантите в БАН, заяви проф. Андрей Чорбанов.