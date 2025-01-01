Сълзи от мъка, но и от удовлетворение заради преживените емоции, съпътстваха раздялата с Лора и Атанас в „Диви и красиви“. Промяната в правилата на романтичното риалити определи напред да продължат само участници, които са в двойка. Лора съобщи пред всички решението си да напусне Палата на любовта, защото не е успяла да срещне човек, с когото да изгради романтична връзка, а това постави Атанас в трудна ситуация. Въпреки силните си симпатии към Ивелина, той нямаше как да продължи да се бори за нейното сърце.

През следващата седмица предстои големият финал на романтичното приключение. Всяка церемония по размяна на гривните на любовта ще бъде съпътствана с открит вот на двойките. Те ще гласуват коя от тях най-малко заслужава да продължи напред. Решението на Лора и Атанас обаче обезсмисли гласуването, а двамата стигнаха до него, след като проведоха разговори с най-близките си хора.

NOVA

Поредната победа на Джулия и Николай в изпитанието за влюбени затвърди техните позиции на фаворити в игрите. Въпреки хармонията помежду им, все още у някои участници съществува съмнението, че чувствата им не са искрени, а са плод на стратегия. Жестът, който те направиха към Ванеса и Чефо, отстъпвайки им „страстния апартамент“, беше доказателство за силно приятелство.

Пред какво тежко изпитание ще се изправят влюбените на крачка от полуфиналите? Ще продължи ли Ивелина с опитите да си върне Николай и докъде се простират амбициите за финал на останалите участници?

