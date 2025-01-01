Момче на 15 години е загинало при вчерашния инцидент със самоделно превозно средство в дряновското село Пейна. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Габрово, под чието ръководство се разследват причините за произшествието.

Направен е оглед на местопроизшествието, а досъдебното производство е за това, че около 15:00 часа вчера, при управление на самоделно четириколесно моторно превозно средство, без поставени регистрационни табели, управлявано от 33-годишен мъж, са нарушени правилата за движение по пътищата, вследствие на което по непредпазливост е причинена смъртта на возещото се в него 15-годишно момче от село Градец, община Котел.

Дете загина при инцидент със самоделно АТВ

Неотложните следствени действия са извършени от екип на Областната дирекция на МВР в Габрово. Предстои назначаването на съдебномедицинска експертиза и автотехническа експертиза за изясняване на причините и механизма на възникналото пътнотранспортно произшествие.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.