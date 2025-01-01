Засилените атаки срещу цивилни цели в Украйна – бруталният удар по Ярова срещу невинни цивилни и по главната правителствена сграда в Киев са неприемливи и за пореден път демонстрираха решимостта на Русия да продължи войната, вместо да се стреми към мир. Това заявяват от Министерството на външните работи (МВнР) в пост в платформата „Екс“.

Всички мерки за подкрепа на Украйна и оказване на натиск върху Русия трябва да се прилагат последователно, за да се постигне безусловно прекратяване на огъня и всеобхватен и справедлив мир. България остава солидарна с Украйна, посочиха още от министерството.

Вчера руските сили нанесоха въздушен удар по село Ярова в Донецка област, като убиха повече от 20 души, цитира Укринформ изявление на президента Володимир Зеленски в Телеграм.

"Брутален и жесток руски въздушен удар с бомба върху селище Ярова в Донецка област. Директно върху хора. Обикновени цивилни. В момента, в който се изплащаха пенсиите. Според предварителна информация, над 20 души са загинали. Нямам думи. Изказвам съболезнования на всички семейства и близки на жертвите."