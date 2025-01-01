Русия извърши най-голямата си въздушна атака срещу Украйна, убивайки най-малко двама души и подпалвайки сградата на украинското правителство в Киев, съобщиха властите.

Журналист видя как покривът на Кабинета на министрите е в пламъци и дим се издига над столицата. Дронови удари повредиха и няколко високи сгради в града, съобщиха спасителните служби.

Атаката идва на фона на усилия на САЩ за мирно споразумение и след като няколко европейски държави, водени от Франция и Великобритания, обещаха да изпратят „успокояващи“ сили за наблюдение на потенциален мирен договор — искане, което Москва определи като неприемливо.

Ударът срещу Кабинета на министрите, обширен правителствен комплекс в центъра на Киев, е първият по рода си през войната. Репортер видя хеликоптери, изсипващи вода върху покрива, докато спасителите се опитваха да овладеят огъня. Полицията отцепи района.

„Покривът и горните етажи бяха повредени при вражеска атака. Спасителите гасят пожара“, написа премиерът Юлия Свириденко в Telegram. „Ще възстановим сградите, но не можем да върнем изгубените животи. Врагът тероризира и убива нашия народ всеки ден в цялата страна.“

Украинската армия съобщи, че Русия е изстреляла поне 805 дрона и 13 ракети, поставяйки нов рекорд. Президентът Володимир Зеленски заяви, че спасителните служби работят в цялата страна. „Тези убийства сега, когато реалната дипломация можеше да започне отдавна, са умишлено престъпление и продължаване на войната“, написа той във Facebook.

В резултат на удар по девететажен жилищен блок в западната част на Киев загинаха най-малко двама души — майка и двумесечното ѝ бебе, съобщиха прокурорите. Над дузина други бяха ранени. Снимки, публикувани от спасителните служби, показват сградата в пламъци и излизащ дим от фасадата.

Отделен удар с управляемо оръжие в южния регион Запорожие уби и съпружеска двойка, съобщи губернаторът Иван Фьодоров.

Атаката се случва след като над две дузини европейски държави обещаха да патрулират всяко мирно споразумение, като някои са готови да изпратят войски на земята. Киев подчертава, че гаранциите за сигурност, подкрепени от западни войски, са ключови за всеки мирен договор, за да се предотврати бъдеща руска инвазия.

Президентът Владимир Путин обаче заяви, че присъствието на западни сили в Украйна е неприемливо и тези сили ще бъдат „легитимна цел“.

Въпреки че Русия отрича да е целила цивилни, тя заема около 20% от територията на страната. В три и половина години на война десетки хиляди са убити, милиони са разселени, а източните и южните региони са силно разрушени — най-кървавият конфликт в Европа след Втората световна война.