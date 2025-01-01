Областният управител на Бургас Владимир Крумов подаде сигнал до МВР след установена злоупотреба с публикувана в интернет обява за продажба на държавен имот в бургаския квартал "Сарафово". Това съобщиха от областната администрация. Те заявиха, че администрацията не e продавала и няма да продава терена.

Става въпрос за площ от 14 403 кв.м., за който е съставен акт за частна държавна собственост. БТА припомня, че желанието на местните жители е на мястото да бъде изграден парк.

Съгласно това Областна администрация и Община Бургас работят по процедура за промяна на подробния устройствен план. Целта е обособяване на самостоятелен парцел, който да бъде безвъзмездно прехвърлен на общината за обществени нужди, добавиха от Областната администрация.

В част от имота има сгради, собственост на търговско дружество, но земята остава държавна и дружеството няма никакви права да я продава или да извършва сделки с нея. Категорично заявявам, че държавната собственост се управлява единствено и само при строго определени от закона процедури. В случай на продажба това се извършва чрез публични и прозрачни механизми, които гарантират информираност и равен достъп. Никога това не става с обяви по сайтове за недвижими имоти. Подобни злоупотреби са недопустими и ще получават незабавна реакция от страна на държавата, коментира областният управител Владимир Крумов, цитиран от пресцентъра.

Той призовава гражданите да бъдат особено бдителни и да не се поддават на подвеждаща информация. Крумов е категоричен, че всеки сигнал за злоупотреба ще бъде щателно проверяван и предаван на компетентните органи.

По сигнала на областния управител вече е разпоредена проверка.