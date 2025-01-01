На брифинг след заседанието на Министерския съвет правосъдният министър Георги Георгиев запозна медиите с развръзката на скандален случай, за който е бил сезиран преди два месеца. Институциите са предотвратили удар срещу голям инвеститор у нас.

"Става дума за водеща, мултинационална, голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие, която дава поминък на над 90 служители, която изгражда завод в Плевен за над 60 млн. евро. През юни от българо-френската компания ни сезираха със сигнал до момент, в който дават данни за евентуални нарушения и престъпления, които могат да доведат до незаконно отнемане на близо 5 млн. лева, блокирани парични средства по сметките на компанията. Нашите действия - на правителството, на иституциите и на съдебната система чрез инстанционния контрол, в крайна сметка доведоха до предотвратяване на ощетяването на компанията в особено големи размери", обясни министър Георгиев.

Схемата, която е разкрита, е изключително сложна.

"В рамките на разпоредените от мен проверки от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт установихме нарушения на длъжностни лица и предлагаме и наказания по отношение на установените нарушения във връзка с възложените незабавни проверки. На 5 юни компанията осъмва със запорирани 5 млн. лева във връзка със заповед за незабавно изпълнение по повод задължение, което от компанията твърдят, че не знаят за съществуването му и за договор, за който се твърди, че никога не е бил сключван. На 18 март тази година при помощник нотариус в София се появява едно лице, което е вече бивш управител на компанията инвеститор, който се сеща, че преди 2 години бил подписал договор за доставка, по силата на който представляваната от него компания се задължава за една неустойка от 3.5 млн. лева. Този човек, чиято памет е внезапно освежена, не е сам, той е заедно с другата компания, с която има право на това вземане за неустойка и с още една компания, която се появява за първи път - да ги наречем едни добри хора, които решават да поръчителстват на мултимилиардната международна компания в България, да поръчителствата или по-точно да станат солидарен длъжник по договор. Всички те се явяват пред нотариуса. Две от трите компании са представлявани от управителите, но компанията инвеститор, по която е направен опит за измама, се представлява от вече бившия управител, който не е такъв от преди две години. Въпреки това помощник нотариусът заверява споразумение към договора, по силата на която заверка впоследствие съдът издава заповед за незабавно изпълнение. Нещо повече, две седмици по-късно отново има проблясък на паметта и има нова заверка на помощник нотариуса на друг документ, с който вече бившият управител изключително щедро и наивно, а може би е друга думата, дава пълномощно на новия си солидарен длъжник, за да бъде представлявана компанията инвеститор", обясни сложния казус правосъдният министър.

"Резултатът от всичко това е, че вследствие на тези недопустими по закон нотариални действия се създава една привидност, на базата на която фирмата кредитор отива в Районния съд в Козлодуй, където има отвод на двама районни съдии поради заболяване и третият съдия, при който се пада делото, издава заповед за незабавно изпълнение, въз основа на която впоследствие, след нарушение и на съдебния частен изпълнител, се стига до запориране на тези средства. И още една случайност - освен компанията инвеститор, има и компания кредитор, която ги съди и вече има вземане не за 3,5 млн., а с лихвите и допълнителните те стават близо 5 млн. лева. Бях ви споменал за тези добри хора, които решават да поръчителстват на международния инвеститор, та същото това дружество, вероятно напълно случайно, но 5 дни преди заверката в софийския нотаруис е сменил адреса в град Козлодуй. На адрес, който не съществува", допълни той.

По думите му резултатът от всичко това е изключително притеснителен.

"Благодарение на възложените от нас проверки и най-вече благодарение на действащия в България инстанционен контрол, в който горната инстанция, която е сезирана с жалба от инвеститора, отмени акта на районния съдия като незаконосъобразен. В крайна сметка в резултат на установените от нас нарушения се стига до пълното освобождаване на сумата от 5 млн. лв., която бе блокирана няколко месеца", посочи още министър Георги Георгиев.

Той предложи на Камарата на нотариусите едно от най-тежките наказания възможни за памощник нотариуса в София - отнемане на правоспособност за срок от 3 години.