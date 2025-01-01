Новоназначеният френски премиер Себастиан Льокорню днес заяви, че неговото правителство трябва да бъде креативно и да разговаря с опозиционните партии, добавяйки, че може да се наложи и промяна в политиките, предаде Ройтерс.

Льокорню, който е петият премиер, назначен от президента Еманюел Макрон за по-малко от две години, пое поста на фона на национални протести под надслов "Да блокираме всичко", два дни, след като Националното събрание (долната камара на френския парламент – б.ред.) отстрани правителството на предшественика му Франсоа Байру заради несъгласие с плановете му за бюджетни съкращения на разходите.

"Трябва да има промени – не само по отношение на формата или методите, но и по същество", заяви той по време на церемонията по предаването на властта. "Днес няма да има голяма реч. От днес следобед започвам срещи с членове на най-големите политически партии, а в следващите дни – с други политически партии и синдикати, и ще имам възможност да обясня на френския народ какви са намеренията ми", каза той.