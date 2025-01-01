Френският президент Еманюел Макрон посочи лоялиста Себастиан Льокорню - някогашен член на консервативната партия "Републиканците", който застана зад него по време на президентската надпревара през 2017 г., за премиер, противопоставяйки се на очакванията, че може да се насочи вляво, предаде Ройтерс.

Франция остана без правителство, Байру загуби вота на доверие

Изборът на 39-годишния Льокорню показва решимостта на президент да продължи с правителствата на малцинството, заставайки твърдо зад пробизнес ориентираните си планове за икономическа реформа, съгласно която данъците за бизнеса и богатите ще бъдат намалени, а възрастта за пенсиониране ще бъде увеличена.

Макрон бе принуден да назначи петия си премиер за по-малко от две години, след като парламентът отстрани Франсоа Байру девет месеца, след като пое поста, заради плановете му да укроти нарастващия дълг на страната, отбелязва Ройтерс.

БГНЕС

С предаването на този пост на Льокорню Макрон рискува да отблъсне лявоцентристката Социалистическа партия и оставя собствените си решения и тези на правителството си да зависят от подкрепата на крайнодясната партия "Национален сбор" на Марин Льо Пен, отбелязва Ройтерс.

Първият приоритет пред новия премиер ще бъде постигането на консенсус за бюджета за 2026 г. – задача, която доведе до падането на правителството на Байру, който настояваше за агресивни съкращения на разходите, за да ограничи дефицитът, който е почти двойно по-висок от тавана на ЕС – 3% от БВП.

Политическите катаклизми тази седмица разкриват задълбочаващите се сътресения във Франция, които отслабват втората по големина икономика в еврозоната, която потъва все по-дълбоко в дълговото блато, отбелязва Ройтерс.

Национални протести под надслов "Блокирай всичко" заплашват да доведат до масови блокади утре.

БГНЕС

Льокорню доскоро беше министър на въоръжените сили, който отговаряше за увеличаването на разходите за отбрана и помагаше за оформянето на европейската позиция за гаранциите за сигурност за Украйна в случай, че бъде постигнато мирно споразумение с Русия.

Той влиза в политиката още на 16-годишна възраст, когато води агитационна дейност в подкрепа на Никола Саркози. Когато навършва 18 години, Льокорню печели кметските избори в малък град в Нормандия, а четири години по-късно става най-младият съветник в правителството на Саркози.

Той напусна консервативната партия "Републиканците", за да се присъедини към центристкото политическо движение на Макрон, когато президентът бе избран за първия си мандат през 2017 г. Пет години по-късно той ръководи кампанията на Макрон за преизбиране.

С обявяването на премиер от собствения си лагер с консервативно минало, Макрон изглежда е решил на всяка цена да запази икономическото си наследство, обръща внимание Ройтерс.