Франсоа Байру
Френският премиер Франсоа Байру пристигна в Елисейския дворец, за да подаде оставка пред президента Еманюел Макрон, след като парламентът свали правителството с вот на недоверие, според журналисти от АФП.

 

 

Кабинетът на френския президент посочи, че Макрон „е взел под внимание“ резултата и ще посочи нов премиер „в следващите дни“.

 

 

Самоличността на новия премиер остава предмет на бурни спекулации.  

