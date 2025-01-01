Френският премиер Франсоа Байру пристигна в Елисейския дворец, за да подаде оставка пред президента Еманюел Макрон, след като парламентът свали правителството с вот на недоверие, според журналисти от АФП.
François Bayrou arrive à l'Élysée et présente sa démission à Emmanuel Macron pic.twitter.com/Vpef1LqOUy— BFMTV (@BFMTV) September 9, 2025
Кабинетът на френския президент посочи, че Макрон „е взел под внимание“ резултата и ще посочи нов премиер „в следващите дни“.
French Prime Minister Francois Bayrou is heading to Elysée Palace to formally resign after losing vote of no confidence— Sky News (@SkyNews) September 9, 2025
Sky's @AliBunkallSKY explains what French President Emmanuel Macron could do next https://t.co/uN7ojzGTH0
Самоличността на новия премиер остава предмет на бурни спекулации.