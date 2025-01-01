Френският парламент свали правителството на премиера Франсоа Байру, само девет месеца след идването му на власт, след като кабинетът му загуби вот на доверие с голяма разлика.

При гласуването в Националното събрание 364 депутати обявиха, че нямат доверие на правителството, докато едва 194 гласуваха в негова подкрепа.

„В съответствие с член 50 от конституцията премиерът трябва да подаде оставката на своето правителство“, каза председателят на парламента Яел Браун-Пиве.

Лице, близко до Байру, пожелало анонимност, съобщи пред АФП, че премиерът ще подаде оставката си пред президента Еманюел Макрон във вторник сутринта (9 септември).

В края на месец август Байру съобщи, че ще поиска вот на доверие, във връзка с предложените от него мерки за съкращаване на дълга.

Съкращенията предвиждаха националният дълг на Франция да бъде редуциран с 44 милиарда евро.

Финансовото положение на Франция наистина е трудно. Според френската статистическа служба (INSEE), дългът на страната възлиза на 3,345 трилиона евро към края на първото тримесечие на 2025 г. Ако в началото на 2000-те дългът е бил 60% от БВП, то той е нараснал до 116% тази година.

Байру е шестият премиер при Макрон от избирането му през 2017 г., но петият от 2022 г. насам. Свалянето на Байру създава на френския държавен глава ново вътрешно главоболие в момент, когато той ръководи дипломатическите усилия по войната в Украйна. Но защитавайки решението си да свика високорисков вот на доверие, Байру заяви пред парламенат: „Най-големият риск беше да не се направи такъв, да се оставят нещата да продължат без нищо да се променя... и да се продължи както обикновено.“ Описвайки купчината дългове като „животозастрашаваща“ за Франция, Байру каза, че правителството му е представило план, така че страната да може „след няколко години да избегне неумолимата вълна от дългове, която я залива“. „Имате силата да свалите правителството“, но не и „да заличите реалността“, каза Байру на депутатите в обречен последен опит да спаси правителството си преди гласуването.