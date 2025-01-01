/ БТА
Френският премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие

Френският парламент свали правителството на премиера Франсоа Байру, само девет месеца след идването му на власт, след като кабинетът му загуби вот на доверие с голяма разлика.

При гласуването в Националното събрание 364 депутати обявиха, че нямат доверие на правителството, докато едва 194 гласуваха в негова подкрепа.

„В съответствие с член 50 от конституцията премиерът трябва да подаде оставката на своето правителство“, каза председателят на парламента Яел Браун-Пиве.

Лице, близко до Байру, пожелало анонимност, съобщи пред АФП, че премиерът ще подаде оставката си пред президента Еманюел Макрон във вторник сутринта (9 септември).

В края на месец август Байру съобщи, че ще поиска вот на доверие, във връзка с предложените от него мерки за съкращаване на дълга.   

Съкращенията предвиждаха националният дълг на Франция да бъде редуциран с 44 милиарда евро.

Финансовото положение на Франция наистина е трудно. Според френската статистическа служба (INSEE), дългът на страната възлиза на 3,345 трилиона евро към края на първото тримесечие на 2025 г. Ако в началото на 2000-те дългът е бил 60% от БВП, то той е нараснал до 116% тази година.

Байру е шестият премиер при Макрон от избирането му през 2017 г., но петият от 2022 г. насам. Свалянето на Байру създава на френския държавен глава ново вътрешно главоболие в момент, когато той ръководи дипломатическите усилия по войната в Украйна. Но защитавайки решението си да свика високорисков вот на доверие, Байру заяви пред парламенат: „Най-големият риск беше да не се направи такъв, да се оставят нещата да продължат без нищо да се променя... и да се продължи както обикновено.“ Описвайки купчината дългове като „животозастрашаваща“ за Франция, Байру каза, че правителството му е представило план, така че страната да може „след няколко години да избегне неумолимата вълна от дългове, която я залива“. „Имате силата да свалите правителството“, но не и „да заличите реалността“, каза Байру на депутатите в обречен последен опит да спаси правителството си преди гласуването.

