Новият френски премиер Себастиен Льокорню ще встъпи в длъжност днес на фона на национален протест, очакват се стотици блокади и демонстрации из страната.

"Да блокираме всичко" е надсловът на днешния протест във Франция, непредвидим с мащабите и формата си. Очакват се нарушен трафик в Париж и други градове, десетки демонстрации, но най-вече блокади на пътни артерии, университети, летища, петролни депа и търговски центрове. 80 000 служители на реда ще пазят страната от размирици и разрушения, предава БНР .

В такава обстановка новият френски премиер Себастиен Льокорню, досегашен министър и приближен на президента Еманюел Макрон, ще поеме поста от сваления с парламентарен вот Франсоа Байру.

Изборът му е "жалка комедия" според крайнолевия лидер Меланшон, който призовава за оставката на президента, а според крайнодясната лидерка Марин льо Пен Макрон "изстрелва последните си патрони".

"Няма да допуснем никакво насилие" - предупреди пред канал ТФ1 още действащият вътрешен министър Брюно Ретайо.

Според него оправданият обществен протест е конфискуван от радикални крайнолеви сили.