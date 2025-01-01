Кметът на София Васил Терзиев призова училищата и учениците да се включат в отбелязването на Деня на София -17 септември, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В писмо до директорите на столичните училища Терзиев отбелязва, че този празник, непосредствено след началото на учебната година, трябва да бъде специален за директорите, учителите и учениците, но по начин, който не носи допълнително напрежение за екипите и за родителите.

Според него в подготвения от Общината списък със събития по случай празника ще могат да бъдат открити такива, които да са интересни и полезни за учениците в съответните учебни заведения.

„Постарали сме се насочеността им да бъде към деца на различна възраст, за да може всеки да намери своето любимо място и/или преживяване сред тях”, сподели столичният кмет.

В програмата за Деня на София има творчески работилници, постановки и изложби, организирани заедно с Националната художествена академия и НАТФИЗ, изложбата “Имало едно време” на “Исторически маршрути” и арт проекта The Sofianer, посветени на София, както и различни спортни събития. Общината организира и тържествена церемония по издигане на знамето на града пред храма “Света София”. Директорите на столичните училища ще имат възможност да се запознаят със събитията, които ще се проведат в различни точки на града, и да вземат решение, съвместно с педагогическите си съвети, дали денят да бъде учебен или не.

Учениците могат да посетят организираните от Столичната община и районите празнични събития на 17 септември, както и да разгледат общинските музеи и галерии, пише още Терзиев. С вход свободен ще работят „Регионален исторически музей – София“ – постоянна експозиция и временни изложби в сградата на пл. "Бански" №1 и филиалите, сред които: „Триъгълната кула на Сердика“, „Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика", Археологическото ниво на храм "Света София", Софийската градска художествена галерия и нейните филиали: галерия-музей “Дечко Узунов“ и галерия „Васка Емануилова“. "Научно-образователен детски център "Музейко" също отваря врати за безплатно посещение на ученици от столичните училища на интерактивните образователни и научни инсталации.

“Ако Вие и екипите Ви, след като се запознаете с програмата за празника, решите да се възползвате от предложените събития, може да обявите 17 септември за неучебен, но присъствен ден, или да се присъедините след учебните занятия. Можете да отбележите Деня на София и с инициативи, организирани от вас. Вярвам, че и в този ден имаме обща кауза - да направим така, че децата на София да опознаят по-добре и обикнат повече любимия ни град”, се казва също в писмото на кмета Терзиев.

Автомобилният състезател Никола Цолов, както и българските тенисисти Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с отличието „Почетен знак на Столична община“ на празника на София – 17 септември. По предложение на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров тримата спортисти ще получат наградите заради безспорните си успехи и прославата на България на световната спортна сцена, съобщиха от Столична община.