Боеприпасът, открит на плаж "Велека" край Синеморец, е унищожен. Снарядът е забелязан вчера следобед от спасител на около 50 метра от брега.

Унищожиха опасни боеприпаси - ръчна граната тип „Бухалка“ и мина с взривател (СНИМКИ)

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и Специализиран екип за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на военното формирование 32 890 – Бургас. Уточнено е, че става дума за празен стартови двигател от ракета.

Все още не е уточнен произходът му, нито от колко време се намира в морето.

След разрешение от началника на отбраната и по разпореждане на началника на Щаба на ВМС е извършена операция по унищожаването на боеприпаса, съгласно регламентиращите документи.