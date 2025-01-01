Военнослужещи от Сухопътните войски и Националния военен университет унищожиха невзривени боеприпаси, открити в различни населени места, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализирано формирование от Десети механизиран батальон – Враца, от 3-то бригадно командване - Благоевград, с ръководител капитан Петър Симеонов, разузна, транспортира и унищожи ръчна граната тип „Бухалка“, открита на таванско помещение в частен дом в град Бяла Слатина.

МО

Боеприпасът е унищожен при стриктно спазване на мерките за безопасност, днес, 10 септември, на полигон „Бутов дол“. Военнослужещите са действали на основание отправено искане от главния секретар на МВР, с разрешение на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

Екип военнослужещи от Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново унищожи невзривен боеприпас, открит на 9 септември при почистване на избено помещение на частен дом в Русе. На място екипът, в състав от трима военнослужещи, е установил, че боеприпасът е 80 мм мина с взривател. Унищожаването е извършено на учебен полигон „Беляковец“ при спазване на всички мерки за безопасност.