Мощни експлозии се чуха в предградията на Вилнюс, след като няколко железопътни цистерни, превозващи втечнен газ, се подпалиха, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Един човек е ранен според противопожарната служба.

Дим се издига над столицата на Литва и жителите ѝ са призовани да останат на закрито. Вътрешният министър Владислав Кондратович заяви пред репортери, че по първоначални данни „огънят най-вероятно е причинен от нарушаване на правилата за сигурност, но се разглеждат всички версии“.

There was an explosion today in #Vilnius, #Lithuania. Eight railway wagons carrying liquefied gas caught fire in Trakų Voke. One injured person has been reported so far. Cause unknown, firefighters in action, air pollution warning.



Запалилите се вагони са принадлежали на полската компания „Орлен“, съобщи полицията. Те са превозвали втечнен петролен газ от рафинерията на литовското звено на „Орлен“ до терминал за втечнен газ във Вилнюс. Избухнал е пожар, последван от експлозия, се казва в съобщението.

Терминалът не е собственост на литовското звено на „Орлен“ и логистичната операция е била извършена от подизпълнител. Компанията си сътрудничи с властите, за да разследва причините за инцидента, се казва в съобщението. „Към този момент няма съмнение, че това може да е резултат от умишлени действия“, добавиха от компанията.