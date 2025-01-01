/ БТА

Мощни експлозии се чуха в предградията на Вилнюс, след като няколко железопътни цистерни, превозващи втечнен газ, се подпалиха, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Един човек е ранен според противопожарната служба.

Дим се издига над столицата на Литва и жителите ѝ са призовани да останат на закрито. Вътрешният министър Владислав Кондратович заяви пред репортери, че по първоначални данни „огънят най-вероятно е причинен от нарушаване на правилата за сигурност, но се разглеждат всички версии“.

 

 

Запалилите се вагони са принадлежали на полската компания Орлен“, съобщи полицията.  Те са превозвали втечнен петролен газ от рафинерията на литовското звено на „Орлен“ до терминал за втечнен газ във Вилнюс. Избухнал е пожар, последван от експлозия, се казва в съобщението.

Терминалът не е собственост на литовското звено на „Орлен“ и логистичната операция е била извършена от подизпълнител. Компанията си сътрудничи с властите, за да разследва причините за инцидента, се казва в съобщението. „Към този момент няма съмнение, че това може да е резултат от умишлени действия“, добавиха от компанията.

