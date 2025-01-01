19-годишен шофьор, употребил алкохол, е блъснал джипа си в оградата на къща в Перущица.

Инцидентът е станал около 06:00 часа тази сутрин на кръстовище в града.

Неопитният шоьфьор не успял да овладее превозното средство, съобщава БНР, позовавайки се на пловдивската полиция.

Дрегерът отчел над 2 промила алкохол. За щастие няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по автомобила, огрдата на къщата е съборена.

Шофьорът е задържан за 24 часа, назначени са му кръвни изследвания.

По случая тече разследване.