Трима души пострадаха при катастрофа между кола и два мотоциклета на пътя Девин-Кричим, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 16:30 ч. на 17 август. 28-годишният водач на автомобила частично навлязъл в насрещната пътна лента поради висока скорост. Последвал удар между колата и два мотоциклета, управлявани от мъж на 35 години от гр. Пещера и мъж на 20 години от гр. Първомай.

По-младият мотоциклетист и 20-годишната му спътница от Плевен са с контузии по тялото. Оказана им е медицинска помощ на място, след което са транспортирани и настанени за лечение в УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив. Другите двама водачи са с леки охлузвания и натъртвания.

Пробите за алкохол на тримата мъже са отрицателни.

По случая тече разследване.