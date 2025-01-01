Габровската областна болница вече има вертолетна площадка, тя е лицензирана и се очаква да заработи. Това съобщиха от пресцентъра на Многопрофилната болница за активно лечение „д-р Тота Венкова“ в Габрово.

Има състояния, които налагат използването на такъв вид транспорт. Болнично вертолетно летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух /HEMS/. Наличието на вертолетното летище е допълнителна възможност за навременно транспортиране на пациенти със политравматични състояния, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания и др. Времето за достигане до лечебно заведение е сред факторите за спасяване на човешкия живот и опазване на качеството му, допълват от болницата.

От МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ информират още, че болничната хеликоптерна площадка е изградено по проект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-ремонтни работи във връзка с изграждане болнично вертолетно летище на територията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово". Общата цел на проекта е да се предостави съвременна и квалифицирана спешна медицинска помощ в рамките на т. н. златен час, с последващо транспортиране на пациенти и пострадали при необходимост от и до всяка географска точка от територията на страната.

БТА припомня, че лечебното заведение обяви намерението си за изграждане на вертолетно летище през октомври миналата година. Оттогава досега няколко пъти спешни случаи бяха транспортирани с медицински хеликоптер от Габрово до други лечебни заведения.