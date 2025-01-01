Тежка гръдна травма е причината за смъртта на 8-годишния Иван, който загина след падане от парашут в Несебър. Това научи неофициално NOVA.

Във вторник бяха повдигнати обвинения на тримата служители на водната база, които са предоставили атракцията на майката и детето, и те бяха задържани за срок до 72 часа.

Дете загина след падане от парашут в Несебър

Събирането на доказателства продължава и днес – водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето. По информация на NOVA те все още не са намерени.

Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми.   

