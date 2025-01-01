Една от темите на днешното заседание е безводието в Плевен. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) бяха проведени няколко срещи по темата, като министърът възлага процедура по изготвяне на подробен устройствен план за изграждането на язовир "Черни Осъм". Общината ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира предложенията и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура. Ние поемамае административен и финансов ресурс по преодоляването му. Възложил съм на областния управител в Плевен да свика Кризисния щаб. Това каза премиерът Росен Желязков преди заседанието на Министерски съвет.

"Предвид огромните загуби по системата, липсата на валежи и използването на питейна вода за непитейни цели, ще вложим административен и финансов ресурс за преодоляване на проблемите. Ще започне проектиране на проблемните участъци и търсене на нови водоизточници", добави той.

По думите му на терен ще бъдат командировани експерти, които да участват в работата на кризисния щаб. Общинският съвет в Плевен се събира днес на извънредно заседание заради водната криза.

"Другата тема, която вълнува обществото е трагедията в Несебър. Изключителна човешка трагедия, която ни кара да не стоим нито безучастни, нито равнодушни по темата за това какви биха били ангажиментите на властите по отношение на регулиране на тези процеси. Има ", заяви Желязков.

Той допълни, че е възложил на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности.

"Когато се борим за намаляване на административната регулация и административните тежести, трябва да си даваме ясно сметка кои са онези обществени отношения, в които интервенцията на държавата е необходима. Това е необходимо особено при случаи, когато рискови развлекателни атракционни дейности се упражняват от малолетни и непълнолетни деца. Ангажиментът е и на възрастните, които отговарят за децата, но и на институциите", каза още Желязков.