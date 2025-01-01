Общинският съвет в Плевен се събира на извънредна сесия с единствена точка в дневния ред - създаване на временна комисия, която да предложи ефективни решения за подобряване на водоснабдяването в краткосрочен и средносрочен план.

"Проблемът с липсата на вода е от години. Гражданите изключително справедливо протестират. Не е добре да има само два часа на ден вода и аз напълно ги подкрепям", коментира председателят на Общинския съвет доц. Иван Малкодански, цитиран от Радио Плевен.

Временната комисия ще търси краткосрочни и средносрочни решения за водната криза.

Малкодански ще настоява представител да е човек от протестиращите граждани. Първото заседание на новосформираната комисия трябва да бъде в понеделник, 25 август.