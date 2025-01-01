В Плевенско поради технически проблеми, свързани и спецификата на водопроводната инфраструктура, водоподаването за селата Ласкар и Николаево се осъществява трудно. Това съобщиха от ВиК-Плевен.

Водата, която се подава към селата Брестовец, Бохот, Къшин, Ралево и Тодорово вода, достига до отделните селища според възможностите на водоснабдителната им система. Седемте села в района се водоснабдяват основно от ВГ „Черни Осъм“, а водните количества, постъпващи оттам, са критично ниски.

За да се акумулира вода в резервоарите, се налага водоснабдяването на посочените населени места да бъде преустановено през деня. Вода там е имало тази сутрин между 6:00 и 9:30 ч. Във всяко селище са осигурени водоноски с вода за питейно- битови нужди.

От Вик-Плевен информираха още, че до 22 август ще продължат строително-ремонтните дейности по присъединяването на подменен довеждащ водопровод към съществуващата водопроводна мрежа на град Гулянци и село Крета.

В тази връзка, до приключване на ремонтните дейности за деня, ще бъде нарушено водоснабдяването на двете селища. Обектът е по проект на Община Гулянци за подмяна на водопреносната мрежа и инфраструктура на територията на общината.

В селата Садовец и Черковица продължава ремонтът на довеждащи водопроводи. Обектите са част от инвестиционната програма на ВиК-Плевен за реконструкция на водопроводната мрежа и стабилизиране на водоснабдяването в Плевенска област.

В село Радомирци, със специализирана техника, ще се извършва профилактика на дренаж „Кръгна“. В Кнежа - трети район, град Славяново и селата Българене и Садовец ще се отстраняват аварии на разпределителни мрежи. Водоснабдяването на посочените населени места ще бъде нарушено до 15:00 часа.

Вчера кметът на община Плевен Валентин Христов каза, че в селата, където водният режим е най-строг, започва доставката на бутилирана вода. На 17 август жители на Плевен излязоха на протест срещу водния режим в града с празни туби и бутилки от вода, които бяха хвърлени към входа на Общината, както и с призиви „Искаме вода!“ и „Оставка!“.