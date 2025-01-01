Заради безводието в Плевен ще се обсъжда обявяването на бедствено положение. Това съобщи на пресконференция кметът на общината Валентин Христов.

Положението в града е критично. Режимът на водоподаване е драстичен и търпението на хората преля. Те не издържат на този режим и това безводие, каза още Христов.

Той добави, че проблемът не е от сега. В годините е пропуснато да бъдат осъществени два водни цикъла. Кметът каза още, че от началото на мандата той и екипът му работят по проблема, но по време на служебните правителства им е казвано, че за решаването му е необходима политическа воля.

За подобряване на водоподаването в Плевен ще бъдат реализирани проекти за близо 40 милиона лева. Това съобщи на пресконференция управителят на „Водоснабдяване и канализация” (ВиК) ЕООД - Плевен инж. Климент Тодоров. Проектите са разпределени в пет зони. Цените са изчислени според стойността на един линеен метър тръба според нейния диаметър, добави той.

Тодоров припомни, че в началото на юли са предали на Община Плевен работен проект за участък в областния град от началото на парк „Кайлъка“ по улиците „Сан Стефано“ и „Шипка“ до булевард „Христо Ботев“. По този проект вече има разрешително за строеж и след приключване на задължителните процедури работата по неговото реализиране може да започне.

Той уточни, че това не е магистрален водопровод, а градска мрежа. В нея има два водопровода. Единият е магистрален, транспортиращ в града, а другият е разпределителен, който подава вода на самите потребители. Тръбите там са стоманени и са изградени преди повече от 50 години. Те имат големи течове. По тази улица се движат тролеи. Електрохимичната корозия бързо и агресивно компрометира стоманените тръбопроводи.

Предвидено е големият водопровод по това трасе да бъде от чугун, а другите - от полиетилен. При извършването на ремонтните дейности на гражданите ще бъде тежко, но трябва да се работи по подобряване на водоснабдяването, каза още инж. Тодоров.

От плевенското ВиК дружество са направили и техническо задание за инженерингова поръчка за пет участъка в града, където няколко фирми да могат да работят едновременно. За това има осигурено финансиране. В тези участъци тръбопроводите също са стоманени.

Инж. Климент Тодоров съобщи, че водните количества от Черни Осъм намаляват драстично. В момента единствено в част от село Николаево няма вода. За селото са осигурени три водоноски, предстои да бъде закарана още една.

По отношение на сондажите Тодоров каза, че вече са започнали направата на пробния сондаж на помпена станция „Вит“. До една седмица той трябва да бъде готов. Паралелно се изготвят и документите, които трябва да бъдат подадени към Басейнова дирекция. След вземането на проба и уточняване на количеството вода, което може да бъда подадено оттам, ще се вземе решение дали да се продължи в същата зона или ще се търси друга.

С помощта на хидрогеолози се правят проучвания къде може да има вода. Търсят се места, които могат бързо да се включат към водопреносната мрежа. Едно от местата, където ще се работи, е Кожухарската чешма на изхода на Плевен в посока село Гривица.

Инж. Тодоров изрази надежда подмяната на водопроводите да започне през септември.