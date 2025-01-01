Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от предварително планираното, предаде ДПА.

"Сроковете за превземането на последните терористични крепости и за разгрома на "Хамас" трябва да бъдат съкратени, казаха от канцеларията му тази вечер, без повече подробности.

Армейският говорител бригаден генерал Ефи Дефрин обяви, че израелските сили вече са окупирали покрайнините на град Газа като част от "предварителните операции и първите етапи" от щурма на града, но все още не е ясно кога наземната операция ще започне с пълна сила.

Израелският министър на отбраната Израел Кац по-рано одобри свикването на още около 60 000 резервисти за участие в настъплението за превземането на град Газа.

Според медийни съобщения жителите на това най-голямо населено място в ивицата Газа предстои до началото на октомври да бъдат евакуирани в бежански лагери в централните части на блокирания палестински анклав.