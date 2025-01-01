Газова бутилка предизвика пожар в къща в карнобатското село Церковски, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 20 август. Къщата е собственост на 48-годишна жена и е обитавана от 80-годишните ѝ родители.

Пожарът е потушен от един противопожарен екип и трима огнеборци.

Изгоряла е покривната конструкция на къщата, като е пострадал и бащата на собственичката.

Той е с изгаряне втора степен по ръцете и е откаран към УМБАЛ-Бургас.

Причина за пламъците е неправилно боравене с газова бутилка.