Украйна има държавен език – украински, заяви президентът на страната Володимир Зеленски в отговор на искането на Москва да направи руския език втори официален в страната, предаде Укринформ.

В коментар пред журналисти на твърденията на Русия, че Крим и Донбас не са първопричините за войната и искането ѝ за предоставянето на официален статут на руския език Зеленски каза: "Имаме държавен език – украински. Русия може да казва каквото си иска. Смятам, че тези искания имат за цел единствено да поставят ултиматуми и да затрудняват преговорния процес".

Наскоро руският външен министър Сергей Лавров заяви, че дългосрочно споразумение за край на войната в Украйна би било невъзможно, ако Киев не вземе предвид руските интереси в областта на сигурността и правата на "рускоезичното население".

Украинската комисарка за защита на държавния език Олена Ивановска отговори, че исканията на руския президент Владимир Путин за предоставяне на официален статут на руския език и легитимиране на Московската патриаршия са неприемливи.