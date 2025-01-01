Израелски учени са открили, че човешката реч в целия свят следва естествен ритъм, като хората правят паузи и подчертават думите в устойчиви времеви модели. Това съобщи Еврейският университет в Йерусалим, предаде Синхуа.

Проучването, публикувано в научното списание PNAS, анализира над 650 аудиозаписа на 48 езика и открива, че хората по естествен начин организират речта си в интонационни единици или кратки ритмични единици на приблизително всеки 1,6 секунди.

Този модел позволява на слушателите да следват разговорите, да вземат участие и да обработват информацията ефективно, посочва проучването.

Забележително е, че този ритъм остава устойчив през вековете, езиците и културите, дори при застрашените езици, които се говорят в отдалечени региони, което предполага, че ритъмът на речта не е само културен, но и дълбоко биологичен, свързан с това как човешкият мозък управлява паметта, вниманието и доброволните действия.

Откритията могат да подобрят методите за изучаване на езика, развитието на речевите технологии и лечението на речеви разстройства, се казва в проучването.