Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, намушкал с нож 50-годишен мъж на бул. „Цариградско шосе“ в София, съобщиха от обвинението.

На 20 август, обвиняемият е нанасъл удар с нож в корема на мъжа. Той му е причинил средна телесна повреда.

Мъж е наръган в София на „Цариградско шосе“

По случая се води разследване и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

В хода на разследването са дадени указания и е назначена комплексна съдебна психологопсихиатрична експертиза.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.