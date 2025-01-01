Мъж беше наръган в София след скандал, предаде "24 часа" . Инцидентът станал следобед на столичния булевард "Цариградско шосе", разказаха очевидци.

Пострадалият е на 50 години, а нападателят - на 26 г. Двамата се разминавали, когато след реплика се стигнало до наръгването. Свидетели съобщиха, че видели наръгването, а след това нападателят избягал.

От пресцентъра на СДВР потвърдиха за инцидента. Обясниха, че извършителят бил заловен за броени часове.