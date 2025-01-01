Единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал „Синелибри“ тази есен ще се проведе под мотото „Пяната на дните“ – вдъхновено от едноименния роман на Борис Виан, експлозия на фантазията и апология на измислицата, която, по думите на автора, е не по-малко вярна от реалността, но далеч по-надеждна и благородна от нея.

Над 60 премиерни филма ще бъдат представени на Синелибри тази есен веднага след като триумфираха на най-престижните кинофоруми в света – Кан, Венеция, Берлин, Торонто, Локарно, Сан Себастиан и др. 20 от екранизациите са селектирани в основния конкурс на фестивала – за пълнометражен игрален филм – и ще бъдат оценявани от международно жури с президент Клаес Бенг.

Датският артист Клаес Бенг е сред най-ярките звезди на съвременното европейско кино, но в биографията си има и театрални роли, както и участия в телевизионни поредици. Широка известност му носи блестящата сатира „Квадратът“ на реж. Рубен Йостлунд, удостоена със „Златна палма“ и десетки други отличия, в т.ч. номинация за „Оскар“. Бенг печели Европейската филмова награда именно за ролята си на арт куратора Кристиан. В България актьорът е известен и с литературните адаптации „Майстора и Маргарита“ (2024), „Добър ден, тъга“ (2024), „Последният Вермеер“ (2019), като и трите са били в програмата на Синелибри. Освен че ще се „превъплъти“ в образа на президент на жури, Клаес Бенг ще представи у нас най-новия си филм – историческата драма „Голямата арка“, дело на Стефан Демустие. Номиниран в категория „Особен поглед“ на фестивала в Кан, филмът насочва вниманието към най-амбициозния проект от времето на президента Франсоа Митеран – Голямата арка в парижкия квартал Дефанс. Плувайки в свои води като датския архитект Ото фон Спрекелсен, Бенг прави поредната си забележителна роля.

Cinelibri

Сергей Лозница е изключително даровит и влиятелен украински режисьор, роден в Беларус. Печели международно признание благодарение на острата си социална и политическа чувствителност, намерила отражение в над 20 документални филма. Не по-малко успешни и аплодирани от критиката са игралните му филми - „В мъглата“, „Нежно създание“, „Донбас” - увенчани с отличия от фестивалите в Кан, Венеция, Берлин, Карлови Вари и др. „Двама прокурори“ (2025) е адаптация по повест на политическия затворник Георги Демидов, оцелял от репресивната структура ГУЛАГ. Филмът представлява вледеняваща алегория за безмилостната тоталитарна машина и неизтребимото зло на бюрокрацията и ще бъде показан у нас след премиерата си в Кан, където беше удостоен с награда „Франсоа Шале“. Лозница ще представи в София и една от своите експериментални документални творби – „Естествена история на разрушението“. Потресаващо актуален, базиран на есе на В. Г. Зебалд, филмът има номинация за награда „Златно око“ от фестивала в Кан и редица други отличия.

Cinelibri

Френският продуцент Атон Сумаш, който се присъединява към журито, е носител на множество отличия за анимационно кино, сред които наградите BAFTA и „Сезар“ за филма „Малкият принц“ (2016). В София Сумаш ще представи най-новата си творба „Невероятният свят на господин Паньол“ – почит към бележития драматург, писател и режисьор Марсел Паньол, която наскоро триумфира на фестивала в Кан.

Cinelibri

В състава на журито влиза и харизматичната гръцка актриса Тоня Сотиропулу („007 Координати: Скайфол“).

Cinelibri

България ще бъде представена от неуморната Катя Тричкова, чието име се свързва с обществено ангажираните филми на реж. Стефан Командарев, както и с късометражната копродукция „Човекът, който не можеше повече да мълчи“, отличена с множество престижни награди, сред които „Златна палма“, „Сезар“ и наградата на Европейската филмова академия.

Cinelibri

Церемонията по откриване на Синелибри 2025 ще се състои на 10 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Церемонията по награждаване, другото бляскаво събитие в рамките на фестивала, ще се състои на 24 октомври, отново в зала 1 на НДК, в присъствието на международното жури, което ще отличи най-изкусните адаптации.

За единайсети пореден път публиката, ценяща визионерското кино, ще изпълни залите на фестивала в София и още шест български града. Селектираните филми ще бъдат показани в периода 10 октомври – 3 ноември. Паралелната програма включва раздели за анимационно кино, детски заглавия, кинокласики, галавечери на културите, както и специално издание на Международния кинофорум BOB (Based-on-Books), отворен за професионалисти и учащи.

Синелибри 2025 ще се проведе между 10 октомври и 3 ноември в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Министерството на туризма, ИА „Национален филмов център", Столична община, Община Пловдив, Община Бургас, Община Велико Търново, Община Габрово и в партньорство с Регионална библиотека „Захарий Княжески", Община Стара Загора.

Синелибри е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 година.