Американският технологичен концерн Google представи серията смартфони Pixel 10 с разширени функции на изкуствения интелект (AI), насочени към директна конкуренция с Apple броени седмици преди премиерата на новия iPhone, предадоха ДПА и Асошейтед Прес.

Новите модели предлагат автоматичен превод на телефонни разговори, "фото треньор", който подсказва за оптимална композиция и осветление, както и Magic Cue – функция, която извлича данни от устройството в момента, когато са необходими. Например при обаждане до авиокомпания може незабавно да се покажат данни за полета от имейл или календар.

В премиум версиите Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL е включена опцията Super Res, която комбинира софтуерни и AI техники за увеличение до сто пъти. Камерата автоматично създава допълнителни детайли при снимки от голямо разстояние.

Моделите могат също така почти мигновено да превеждат разговори на различни езици с използване на гласовете на участниците. 

 

 

Google предлага и безплатен едногодишен абонамент за услугата си AI Pro на купувачите на по-скъпите модели, за да популяризира своя чатбот Gemini.

Цените остават непроменени спрямо предходната серия на модела: базовият модел ще струва 800 долара, Pixel 10 Pro – 1000 долара, Pixel 10 Pro XL – 1200 долара, а сгъваемата версия – 1800 долара. Всички устройства без сгъваемата ще са в продажба от 28 август, а Pixel 10 Pro Fold – от 9 октомври.

По време на 75-минутното представяне в Ню Йорк, водено от телевизионния водещ Джими Фалън, вицепрезидентът на Google Рик Остърло подчерта, че компанията вярва, че тази година представя "смартфон с променяща играта технология".

Анализатори смятат, че Google повишава натиска върху Apple, която изостава в сферата на изкуствения интелект. Закъснялата по-умна версия на гласовия асистент Siri ще бъде готова едва догодина. Според Томас Хюсон от Forrester Research Pixel вече е „истинска лаборатория за иновации в ерата на изкуствения интелект“.

Междувременно ценовата политика на Apple остава под лупа на инвеститорите, тъй като устройствата се произвеждат в Китай и Индия – страни, засегнати от митата в търговската война на президента Доналд Тръмп. Компанията успя да получи облекчение от част от най-тежките мита, след като пое ангажимент за допълнителни инвестиции в САЩ в размер на 100 милиарда долара. Това може да ѝ позволи да избегне сериозно поскъпване на новите модели iPhone – подобно на стратегията на Google при Pixel 10.

И макар Pixel 10 да остава "лилипут" в сравнение с доминацията на iPhone и Galaxy на Samsung, експертите предупреждават, че пренебрегването на AI би поставило Apple в риск да повтори съдбата на някогашния лидер BlackBerry, който бе изместен именно от iPhone преди близо две десетилетия.

