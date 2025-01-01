Американският технологичен концерн Google представи серията смартфони Pixel 10 с разширени функции на изкуствения интелект (AI), насочени към директна конкуренция с Apple броени седмици преди премиерата на новия iPhone, предадоха ДПА и Асошейтед Прес.

Новите модели предлагат автоматичен превод на телефонни разговори, "фото треньор", който подсказва за оптимална композиция и осветление, както и Magic Cue – функция, която извлича данни от устройството в момента, когато са необходими. Например при обаждане до авиокомпания може незабавно да се покажат данни за полета от имейл или календар.

В премиум версиите Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL е включена опцията Super Res, която комбинира софтуерни и AI техники за увеличение до сто пъти. Камерата автоматично създава допълнителни детайли при снимки от голямо разстояние.

Моделите могат също така почти мигновено да превеждат разговори на различни езици с използване на гласовете на участниците.

Meet Pixel 10, Pixel 10 Pro and Pixel 10 Pro XL. Powered by our new Google Tensor G5 chip and our latest Gemini Nano model, they're our most personalized, proactive and helpful Pixel phones ever.

Google предлага и безплатен едногодишен абонамент за услугата си AI Pro на купувачите на по-скъпите модели, за да популяризира своя чатбот Gemini.

Цените остават непроменени спрямо предходната серия на модела: базовият модел ще струва 800 долара, Pixel 10 Pro – 1000 долара, Pixel 10 Pro XL – 1200 долара, а сгъваемата версия – 1800 долара. Всички устройства без сгъваемата ще са в продажба от 28 август, а Pixel 10 Pro Fold – от 9 октомври.

По време на 75-минутното представяне в Ню Йорк, водено от телевизионния водещ Джими Фалън, вицепрезидентът на Google Рик Остърло подчерта, че компанията вярва, че тази година представя "смартфон с променяща играта технология".

Анализатори смятат, че Google повишава натиска върху Apple, която изостава в сферата на изкуствения интелект. Закъснялата по-умна версия на гласовия асистент Siri ще бъде готова едва догодина. Според Томас Хюсон от Forrester Research Pixel вече е „истинска лаборатория за иновации в ерата на изкуствения интелект“.

Междувременно ценовата политика на Apple остава под лупа на инвеститорите, тъй като устройствата се произвеждат в Китай и Индия – страни, засегнати от митата в търговската война на президента Доналд Тръмп. Компанията успя да получи облекчение от част от най-тежките мита, след като пое ангажимент за допълнителни инвестиции в САЩ в размер на 100 милиарда долара. Това може да ѝ позволи да избегне сериозно поскъпване на новите модели iPhone – подобно на стратегията на Google при Pixel 10.

И макар Pixel 10 да остава "лилипут" в сравнение с доминацията на iPhone и Galaxy на Samsung, експертите предупреждават, че пренебрегването на AI би поставило Apple в риск да повтори съдбата на някогашния лидер BlackBerry, който бе изместен именно от iPhone преди близо две десетилетия.