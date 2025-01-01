38-годишният мъж от Видин е предаден на съд с обвинителен акт на Районната прокуратура за закана с убийство, отправена при условията на домашно насилие.

През септември 2024 г. съпругата му напуска семейното жилище в Монтана с двете им деца и се премества при родителите си в с. Карбинци, Видин, след години на тормоз и многократни побои от страна на обвиняемия.

Въпреки прекратения контакт, на 5 ноември 2024 г. мъжът се опитал да се свърже с нея чрез мобилното приложение от профил на друго лице и изпратил гласови съобщения с закани за убийство. Потърпевшата изразила сериозно притеснение, познавайки характера на съпруга си и историята на насилие.

По случая е подаден сигнал до органите на реда. Делото продължава в съда.