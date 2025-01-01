"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 22 август - петък във връзка с изместване на уличен водопровод на бул. „Александър Малинов“, жк. „Младост“ 4 се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Александър Малинов“ от ул. „Божан Ангелов“ до ул. „Самара“ - локално платно.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Александър Малинов“ кръстовището с ул. „Божан Ангелов“ - локално платно.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.