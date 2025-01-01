Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов представи нов проект, който ще подпомогне доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за купуване на техника и екипировка за действие при бедствени ситуации. По него се отпускат 14 млн. лева.

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки, дронове и специална екипировка за наводнения са част от помощните средства, които могат да бъдат осигурени чрез проекта, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика. Предвиждат се и обучения на доброволците, за да могат те по най-добрия начин да изпълняват своите дейност.

Министри аплодираха „тихия героизъм“ на доброволци от пожара в Сунгурларе

Проектът бе представен в сградата на социалното министерство. На събитието присъстваха и директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов, председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България Ясен Цветков, доброволци, участвали в справянето с пожарите в България през последните месеци.

„По време на репортажите от пожарите най-много ме впечатли, като стана ясно, че голяма част от доброволците нямат нужното оборудване и хората искат да помогнат и го правят. Това наистина са герои – на първо място пожарникарите, след това и доброволците. Ние като държава трябва да направим всичко възможно те да бъдат оборудвани, за да запазят живота и здравето си. Затова в МТСП направихме всичко възможно, за да осигурим 14 млн. лева за дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, обясни Гуцанов.

Пожарникарите и доброволците са герои, каза социалният министър и изказа благодарности за тяхната работа. За нашето министерство е чест, че можем по някакъв начин да помогнем, за да бъдат преодолени бедствията, подчерта той. По наша преценка в края на тази година може да бъде закупена техника, добави министърът.

Главен комиса Александър Джартов благодари за подкрепата. По думите му с отпуснатите средства ще може да се купи по-добро и ново оборудване. "Така ще се справим по-добре и ще намалим щетите, възникнали от пожарите. Ще разпределим средствата максимално целесъобразно, за да разузнаваме пожарите“, посочи Джартов.

"Въпреки че пожароопасният сезон не е свършил, вече започваме да мислим за това как да сме по-добре подготвени за следващия път", каза той и увери, че средствата ще бъдат инвестирани целесъобразно, което ще помогне и на пожарникарите, и на доброволците следващия път да се справят по-добре и да се намалят щетите от пожарите. Предстои да идентифицираме конкретните потребности, каза Джартов и подчерта, че е изключително важно доброволците да са максимално добре подготвени с лични предпазни средства, с които да подпомагат пожарникарите.

Над 3500 доброволци от 250 формирования са регистрирани при пожарникарите. Те разполагат с шест дрона за пожари на голяма площ и в труднодостъпни райони. ГДПБЗН има сключен договор за 37 пожарни автомобила, тежък тип, които могат да пренасят 8000 литра вода. Има и договор за 120 автомобила, лек клас. Очаква се дирекцията да сключи договор и за 127 коли, среден клас. "Оборудването се амортизира, поради тази причина използваме различни инструменти, за да осигуряваме допълнение", посочи Джартов. Той подчерта, че "никога в историята си пожарната не е била по-добре оборудвана с автомобили и лични предпазни средства".

От своя страна председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков каза, че това финансиране е добра възможност "да направим сериозна крачка в подобряването на материалното обезпечаване на доброволците". "Ще продължим да работим в отлична координация със структурите на ГДПБЗН. Изправени сме пред предизвикателства, които ще ни връхлитат с не по-малка сила и в следващите години", каза Цветков.