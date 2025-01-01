Непълнолетни хвърлиха камъни по автобус, превозващ 38 сръбски туристи в Егнетия (Гърция), и трима души бяха леко ранени при нападението, съобщи гръцкият вестник „Прототема“.
Нападението е станало в сряда вечерта (20 август) на магистралата, преди изхода за старата магистрала Солун-Верия.
Според подадената в полицията жалба, нападението е било извършено от четирима души, най-вероятно непълнолетни.
Ударите с камъни са счупили прозореца на автобуса и са ранили трима души. Един от шофьорите на автобуса (64 г.) е бил откаран в болница с леки наранявания, откъдето е бил освободен след оказване на първа помощ. Други двама сръбски туристи също са получили леки наранявания, но не са пожелали да бъдат откарани в болница.
Maloletnici su bacali kamenje na autobus sa srpskim turistima na Egnetiji, a u napadu su tri osobe lakše povređene, javlja grčka Prototema.
След разследване полицията задържа двама души, но срещу тях не бяха намерени доказателства и скоро бяха освободени.