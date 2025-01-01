21-годишният Виктор Илиев, който в ранните часове на 15 август причини тежка катастрофа, при която загина уважаван сирийски лекар, вече е закаран в ареста на бул. "Г. М. Димитров", научи "24 часа".

Досега той беше в болница, тъй като също пострада при произшествието. Вследствие на инцидента той е със счупена ръка и травми на ребрата.

Зверска катастрофа: Кола се вряза в автобус в София, има загинал и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

В неделя Софийският градски съд го остави зад решетките, но младежът беше върнат във ВМА за лечение. Решението не е окончателно. Предстои да има дело за определяне на мярката му за неотклонение и пред Апелативния съд в случай, че той обжалва.

При катастрофата пострада и шофьорът на автобуса, като състоянието му продължава да е тежко.

По време на делото в Софийски градски съд стана ясно, че Виктор, който има шофьорска книжка едва от 1 август, е извършил общо 14 пътни нарушения, а повече от половината му фишове са били натрупани преди да я получи.