Приключи проверката на автошколата, в която се е обучавал 21-годишният Виктор Илиев. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” не са установили нарушения. Според данните, събрани от фирмата, Илиев е изпълнил всички задължителни часове, предаде NOVA.

Практическият изпит е протекъл нормално, а листовките е решавал на таблет в т.нар „бяла стая” сам. Взел е теоретичната част от втория опит на 24 март, след като на 13-и същият месец е бил скъсан.

Като торпедо: Показаха видео със смразяващия момент, в който кола се врязва в автобус в София

Междувременно от СДВР заявиха за БНР, че 21-годишният Виктор Илиев има 8 нарушения и те са за липса на технически преглед, аптечка и пожарогасител в автомобила.

При една от проверките пътник, който е бил в кола, управлявана от 21-годишния мъж, е бил без колан.

От столичната полиция уточняват, че преди да вземе книжка, Виктор Илиев е залавян да управлява автомобил.

Той е глобяван четири пъти, а веднъж е наказван с фиш за превишена скорост.

Зверска катастрофа: Кола се вряза в автобус в София, има загинал и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

Междувременно продължава да е тежко състоянието на настанените в „Пирогов” след катастрофата. Днес е оперирана е една от младите жени, пострадала при тежкия инцидент, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов".

Операцията е извършена от травматологичният екип на доц. Михаил Рашков. От лечебното заведение посочват, че това е първа от поредицата операции, които предстои да премине пациентката. Жената остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на университетската болница "Пирогов".

Без промяна в състоянието са и настанените във Военоомедицинска академия (ВМА).