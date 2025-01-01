Опериран е един от пострадалите пътници в автобуса на градския транспорт в София, който пострада тежко, след като кола се вряза с него с бясна скорост, съобщиха от „Пирогов".

Мъжът е опериран от екипа на доц. Михаил Рашков. Пироговските травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия крак.

65-годишният пациент остава за лечение в университетската болница, допълват от „Пирогов".

Инцидентът стана на 15 август през нощта на кръстовището на булевардите “Константин Величков“ и "Възкресение" в София.

Пострадаха шетима души, а 61-годишният сирийски лекар Иса Али загина.

На 17 август Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на шофьора на автомобила Виктор Илиев, който се е движил със скорост между 170-200 км/ч.