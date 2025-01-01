Институтът за пътна безопасност остро критикува реакцията на държавата след тежките пътните инциденти от миналата седмица.

„След всеки инцидент с широк обществен отзвук, реакцията е една и съща – започват предложения за нови законодателни промени. В момента – нови изисквания към младите водачи. Това обаче се случва само 10 дни след най-мащабните изменения в Закона за движение по пътищата от последните години. Вместо вниманието да се насочи към въпроса „Какво не сме приложили от действащите норми?“, отново се прибягва до нови промени в закона.

А реалността е, че дори без нови закони, с координирани мултидисциплинарни действия през 2012 година беше постигнато нещо безпрецедентно – 1,5 милиона софиянци започнаха масово да спират на пешеходни пътеки. Това ясно показва, че проблемът не е в липсата на правила, а в прилагането им и в липсата на реална институционална отговорност“, се казва в позицията.

Институтът за пътна безопасност счита, че усилията трябва неотложно да се насочат към пропуските в организацията на работа на отговорните институции.

Според експертите от организацията се създава „усещане за системна безотговорност, тъй като ключови структури като Пътна полиция, ДАБДП и АПИ се ръководят от едни и същи лица от години, докато в същото време наскоро избраното правителство продължава да се оправдава с предишни управления. Това е очевидно противоречие, което блокира развитието на безопасна транспортна система“.

ИПБ припомня, че са изминали близо три месеца от ултиматума, даден от министър-председателя Росен Желязков за видими резултати в пътната безопасност. Към днешна дата такива резултати липсват, отчитат от организацията и се опират на официални данни, според които:

През юли 2025 г. при пътнотранспортни произшествия са загинали 50 души (при 51 за юли 2024 г.).

От 1 до 16 август 2025 г. загиналите са 25 души, спрямо 24 за същия период на 2024 г.

"Тези числа са свидетелство, че предприетите досега мерки не дават резултат в краткосрочен план. В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за Европейския съюз. Това е тревожен факт, но и възможност. Необходими са спешни, добре координирани и мултидисциплинарни действия чрез екшън план, който да доведе до бързо и устойчиво намаляване на катастрофите с фатален изход. Мълчанието на правителството е знак за бездействие – и това вече струва човешки животи“, завършва позицията на Института за пътна безопасност.