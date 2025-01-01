Нощно време столичният булевард „Възкресение” се превръща в незаконна писта - редовно се шофира с много високи скорости и често има катастрофи. Това твърдят живеещите в района, съобщи NOVA.

В петък на кръстовището с бул. „Константин Величков” 21-годишният Виктор Илиев - шофьор с книжка от 2 седмици и куп нарушения, се вряза в автобус, като уби един човек и рани тежко още няколко, част от които са в критично състояние и се борят за живота си.

Собственикът на автомобила, врязал се в автобус в София, не познавал шофьора

Ударът събужда хората от квартала, сред които е и репортерът на NOVA Ева Костова. Прозвучало като взрив, разказа тя. Почти нямало нощ обаче, в която живеещите там да не се будят от форсиране, дрифтене, гонки.

„Нощно време това е една отсечка писта, на която се тестват коли и мотори. 15 години непрекъснато стават катастрофи. Мантинелата се прави по 2-3 пъти на месец”, казват хората от квартала.

Вчера на Илиев беше наложен постоянен арест, стана ясно и че скоростта му е била между 170 и 200 км/ч, както и че е употребил райски газ преди инцидента.