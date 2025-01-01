NOVA и Американският университет в България (АУБ) подкрепят социалното предприемачество у нас със стипендията NOVA EMBA Scholarship за трети пореден път. Тази година положителният ефект на кампанията ще бъде разширен с две стипендии, които покриват 50% от таксата за обучение за престижната Executive MBA програма на университета. Всички желаещи да се включат в подбора за двете стипендии в магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ могат да подадат своите кандидатури до 14 септември 2025 г. на: www.aubg.edu/NOVA-emba-scholarship.

Програмата е подходяща за кандидати – бъдещи или настоящи предприемачи, които търсят решение на значим социален проблем в България в две направления: социална и културна активност, както и екологична устойчивост и зелен бизнес. Победителите в конкурса за NOVA EMBA Scholarship ще бъдат определени от комисия, съставена от представители на АУБ и NOVA.

Първият конкурс беше спечелен от Боян Недялков за неговия проект за безплатен скрийнинг, който открива тежки заболявания навреме. Носителят на втората стипендия е Джейн Керкова, която създава платформа, бореща се с разхищението на храна.

NOVA и AУБ връчиха втора пълна стипендия за социални предприемачи

„Програмата ми помогна много в посока стратегическо мислене. Когато имам цялата картинка за бизнеса, ми е по-лесно да си представя как искам да изглежда проекта за следващ период от време. Преди всичко беше хаотично, но когато по-голямата част от нещата са ясни, те се подреждат“, каза Боян Недялков в „Здравей, България“.

Вторият стипендиант на NOVA EMBA Scholarship Джейн Керкова допълни: „Лично аз агитирам колегите си в стартъп средите да кандидатстват за стипендията, тъй като смятам, че програмата е много стойностна и дава познания в сферата на финансите, маркетинга, човешките ресурси и лидерството като цяло за хората със собствен бизнес. Помага ти да работиш в екип от хора“.

Заинтересованите бъдещи студенти могат да кандидатстват за стипендията, преди да бъдат приети в програмата, но ще я получат едва след като завършат процеса по кандидатстване и бъдат одобрени за прием. В процеса на конкурса журито ще разгледа всички кандидатури и ще избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза кандидати ще трябва да представят своите проекти на живо пред членовете на журито на 4 октомври. Името на победителя ще бъде обявено на официално събитие.

Проектите трябва да бъдат качени на: NOVA EMBA Scholarship - AUBG

Въпроси могат да бъдат изпращани на: EMBAscholarships@aubg.edu