Пратка от Китай с 2800 вейпа без бандерол е разкрита от служители на териториална дирекция „Митница София“.

Всяко устройство съдържа по 15 милилитра течност, което прави общо 42 000 мл. течност за пушене.

Стоката е била доставена от Китай и е била декларирана като водозащитни спрейове, предназначени за българско юридическо лице. Устройствата са без български акцизен бандерол, а съдържанието им многократно превишава разрешеното по закон количество течност.

По първоначални данни иззетите електронни цигари съдържат никотин. Назначена е лабораторна експертиза, която ще установи дали концентрацията му съответства на обявеното върху опаковките, както и какви други вещества се съдържат в течността.

От началото на годината митническите служители на ТД „Митница София“ са задържали над 50 000 нелегални електронни цигари. Проверки и разследванията по установяване на отговорните лица продължават.