Местните власти в северния гръцки град Солун разпоредиха на компаниите за отдаване под наем на електрически тротинетки да подадат заявления за определени места за паркиране, които ще поберат до 800 тротинетки, съобщи гръцкото издание „Катимерини“

Мярката е част от новата политика на града, насочена към ограничаване на безразборното паркиране в пристанищния град.

Съгласно правилата, които влизат в сила с актуализирания Закон за движение по пътищата на Гърция на 13 септември, тротинетките, оставени извън одобрените зони, ще бъдат конфискувани, а на операторите ще бъдат наложени глоби.

„Решени сме да сложим край на окупацията на общественото пространство от тротинетките, изхвърляни безразборно из целия град. Ще бъдат определени правила и трябва да се спазват. Ако някои настояват да ги нарушават, ще преоценим позицията си“, каза кметът Стелиос Агелудис.