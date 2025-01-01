Мъж преби жената, с която живее на семейни начала в Разградско, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 20 август около 12:40 часа в Районното управление в Разград е получен сигнал за възникнал семеен скандал в село Ясеновец. На място незабавно са изпратени полицейски служители, които установили, че 51-годишен мъж е нападнал 35-годишната си жена, с която живее на семейни начала.

По информация от органите на реда, мъжът нанесъл удари с юмрук по жената и отправял към нея закани за убийство. След инцидента извършителят е задържан от полицията.

По случая е образувана проверка.