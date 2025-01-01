Съдът в Бургас ще разглежда днес мерките за неотклонение на тримата задържани за трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно момче падна от парашут.

След трагедията с тандемния парасейлинг стана ясно, че контрол от страна на държавата не се извършва и няма инстанция, която да поеме отговорност за състоянието на съоръженията. Обществената телевизия припомня, че премиерът Росен Желязков разпореди до края на този летен сезон да има ясна регулация. В същото време продължава разследването на инцидента. Здравният министър възложи проверка на "Медицински надзор" и на ЦСМП-Бургас.

Дете загина след падане от парашут в Несебър

Вчера водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето.

Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми.